Gouverneur New York opnieuw beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag

Beide vrouwen werkten voor de gouverneur. Bennett vertelt in de krant dat ze afgelopen najaar allerlei seksueel getinte en persoonlijke vragen kreeg van haar baas. Zo vroeg hij haar of ze dacht dat leeftijd een verschil maakte in relaties, en had hij gezegd dat hij openstond voor relaties met vrouwen van in de 20. Die opmerkingen interpreteerde ze als duidelijke toenadering tot een seksuele relatie.

Cuomo zegt in een reactie tegen de krant dat hij geloofde dat hij als mentor had gehandeld en ‘nooit avances had gemaakt naar Ms. Bennett, noch had ik ooit de intentie om te handelen op een manier die ongepast was’. Hij zei dat hij om een onafhankelijk onderzoek van de zaak had gevraagd en vroeg de New Yorkers de bevindingen af te wachten ‘alvorens een oordeel te vellen’.