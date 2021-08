Gouverneur Cuomo van New York stapt op na onderzoek rond seksueel wangedrag

Cuomo zei in een livestream die veel Amerikaanse media uitzonden dat hij wil blijven doorvechten, maar dat het geplande proces om hem af te zetten de aandacht zou afleiden van belangrijke zaken die de regering moet doen, zoals het bestrijden van corona. ,,Ik denk dat de beste manier waarop ik kan helpen is een stap opzij te zetten.”



Veel Democratische partijgenoten, onder wie president Joe Biden, hadden de 63-jarige politicus recent opgeroepen te vertrekken nadat uit onderzoek was gebleken dat Cuomo jarenlang vrouwen, vooral oud-medewerkers, seksueel lastig heeft gevallen. De Democratische politicus ontkende en weigerde toen ondanks vele oproepen af te treden. Daarop onderzocht de staat of de gouverneur kon worden afgezet.

Onderzoek

Uit het onderzoek, dat in maart van dit jaar werd ingesteld in opdracht van minister van Justitie Letitia James, bleek dat Cuomo in de periode van 2013 tot 2020 zeker elf vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. Het ging volgens de onderzoekers om seksuele intimidatie, ongewenst en ongepast betasten, kussen, knuffelen en opmerkingen die vermeende slachtoffers ‘diep vernederend, ongemakkelijk, aanstootgevend of ongepast’ noemden. In totaal spraken de onderzoekers met 179 mensen en bekeken ze meer dan 74.000 documenten, e-mails en afbeeldingen.

Cuomo heeft de aantijgingen onder ede ontkend en verklaarde daarnaast geregeld zich incidenten niet te kunnen herinneren. Wel gaf hij in maart, toen hij door twee vrouwen werd beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag, toe dat zijn gedrag ‘verkeerd uitgelegd’ kon worden. Hij had naar eigen zeggen op een ‘speelse manier’ grapjes en opmerkingen gemaakt. ,,Ik begrijp nu dat die opmerkingen gezien mijn positie verkeerd zijn overgekomen en anderen een bepaald gevoel gaven waar ik helemaal niet op uit was’’, aldus Cuomo toen. ,,Ik erken dat sommige dingen die ik heb gezegd verkeerd zijn geïnterpreteerd als een ongewenste flirt. Als iemand daar aanstoot aan heeft genomen, dan heb ik daar spijt van.’’

Nu erkent Cuomo wel fouten te hebben gemaakt. ,,Maar ik heb nooit de intentie gehad een vrouw respectloos te behandelen en aanvaard de verantwoordelijkheid.’’ Volgens hem is de ‘redelijkheid’ verdwenen en is de aanval op hem politiek gemotiveerd.

Afzetting

Na publicatie van het onderzoek volgden een aangifte en een strafrechtelijk onderzoek, en het parlement van de staat New York liet weten dat het onderzoek naar mogelijke afzetting van de gouverneur bijna is afgerond. Volgens Cuomo zou dat proces maanden in beslag kunnen nemen terwijl het functioneren van de regering volgens hem “een zaak van leven of dood” is. ,,Energie verspillen is het laatste dat we nodig hebben, en ik wil daar niet voor verantwoordelijk zijn.”

Cuomo is sinds 2010 drie keer tot gouverneur van New York verkozen. Hij werkte daarvoor onder meer voor president Bill Clinton. Hij kreeg veel lof voor zijn aanpak van de coronacrisis.

Cuomo’s vertrek is over twee weken een feit. Vicegouverneur Kathy Hochul volgt hem op. Zij wordt de eerste vrouwelijke gouverneur van New York.