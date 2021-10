Gorilla bekend van virale foto sterft in armen van verzorger: ‘Ik hield van haar als mijn eigen kind’

Ndakasi, de berggorilla die de hele wereld liet lachen om de hilarische selfie met haar verzorger, is op 14-jarige leeftijd overleden. Ze was al een tijdje ziek, aldus het Congolese Virunga National Park .

‘Ndakasi blies haar laatste adem uit in de liefdevolle armen van haar verzorger en vriend voor het leven, Andre Bauma’, is te lezen op het Instagram-account van Virunga National Park. Op 26 september kwam er een einde aan haar leven. Door een ziekte was ze snel achteruitgegaan.

Ndakasi werd gevonden toen berggorilla's nog zeer bedreigd waren. De toen pas 2 maanden oude gorilla werd ontdekt, vastgeklampt aan het dode lichaam van haar moeder, die neergeschoten was door een gewapende militie. Dierverzorger Andre Bauma nam haar onder zijn hoede, en hield haar tijdens de eerste nacht dicht tegen zijn borst om haar te troosten. Toen later bleek dat ze zodanig getraumatiseerd was dat ze het in het wild nooit zou overleven, werd ze overgeplaatst naar een park met andere weesgorilla's. Samen met verzorger Bauma heeft ze hier elf jaar van haar leven doorgebracht.

Ndakasi had een speelse persoonlijkheid die vaak op film en foto is vastgelegd. In 2019 werd ze wereldberoemd door de selfie van Mathieu Shamavu waarop ze nonchalant op twee poten ‘lacht’ naar de camera. ‘Haar speelsheid herinnerde de wereld eraan hoe veel we op deze dieren lijken, en dat is een van de redenen waarom Andre Bauma haar zo gigantisch gaat missen’, schrijft Virunga.

Bauman vertelt zelf: ,,Het was een voorrecht om voor zo'n lief dier te mogen zorgen, al helemaal als je bedenkt dat Ndakasi zo heeft geleden toen ze nog jong was. Ik ben er trots op dat ik Ndakasi als vriend heb mogen beschouwen. Ik hield van haar als mijn eigen kind, en ze kon altijd een lach op mijn gezicht toveren. Ze wordt gemist.”

