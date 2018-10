Gorbatsjov betreurt Trumps nieuwe kernwapenstrategie

Donald Trump wil de Verenigde Staten terugtrekken uit het INF-verdrag met Rusland over nucleaire wapens voor de middellange afstand. Vijf vragen over een besluit dat veel stof doet opwaaien.

1. Wat is het INF-verdrag?

De letters INF staan voor 'Intermediate Nuclear Forces Treaty'. Het verdrag stamt uit 1987, aan het einde van de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie, nu Rusland. Het trad in werking op 1 juni 1988. Onder het verdrag staan de handtekeningen van de toenmalige presidenten Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Het INF-verdrag verbiedt de productie en het gebruik van middellange afstands- en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer, zowel met een nucleaire als een conventionele lading. Volgens afspraak werden bestaande raketten vóór 1 juni 1991 - de peildatum - vernietigd, 846 Amerikaanse en 1846 Sovjet-Russische. Beide partijen mochten elkaar controleren. Het akkoord voorkwam de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in Europa, waaronder 48 in Nederland.

2. Waarom wil Donald Trump er vanaf?

Volgens de Amerikaanse president heeft Rusland de bepalingen van het INF-verdrag geschonden en staat het hem daarom vrij zich er uit terug te trekken. Hij laat zich daarbij vooral leiden door John Bolton, sinds april dit jaar zijn Nationale Veiligheidsadviseur. Het Witte Huis beroept zich erop dat Rusland tegen alle afspraken toch een kruisraket voor de middellange afstand heeft ontwikkeld. Het gaat om de SSC-8 raket die vanaf de grond met een nucleaire lading kan worden afgevuurd. Volgens John Bolton stelt het projectiel Rusland in staat om razendsnel een kernaanval op het Westen uit te voeren. Het steekt Trump en Bolton bovendien dat China niet gebonden is aan het INF-verdrag. China plaatst raketten van de middenlange afstand in de Zuid-Chinese Zee.

3. Wat is de Russische reactie?

Moskou reageert verontwaardigd op Trumps besluit. ,,Het INF-verdrag staat de VS kennelijk in de weg bij het bereiken van de totale militaire overheersing'', aldus Sergej Rjabkov, onderminister van Buitenlandse Zaken. Hij spreekt van 'een gevaarlijke stap' en 'onwil om met Rusland op een gezonde basis tot elkaar te komen'.

Ook voormalig Sovjetleider Gorbatsjov (inmiddels 87, de andere ondertekenaar Reagan is in 2004 overleden) mengt zich in de discussie. Volgens Gorbatsjov maakt Trump 'een vergissing'. ,,We mogen oude ontwapeningsakkoorden onder geen beding opzeggen. Begrijpen ze in Washington echt niet waar dit toe zou kunnen leiden?'' aldus de laatste president van de Sovjet-Unie. Het gaat Gorbatsjov extra aan het hart, omdat hij met het INF-verdrag het Westen erg tegemoetkwam, tot frustratie van de eigen strijdkrachten.

4. Kloppen de beschuldigingen van Donald Trump?

Daar lijkt het wel op. De beschuldigingen zijn ook niet nieuw. Al in 2014 beklaagde Trumps voorganger Barack Obama zich officieel bij Rusland over de ontwikkeling en het testen van de SSC-8. Het Kremlin ontkende dat met de nieuwe raket het INF-verdrag zou zijn geschonden, maar Washington was allerminst overtuigd. Al vier jaar lang staat in het jaarrapport over wapencontrole van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Moskou de afspraken uit het verdrag zou overtreden. In tegenstelling tot Trump liet Obama om twee redenen het verdrag niet opzeggen: het is een van de belangrijkste wapenverdragen (hij wil het kind niet met badwater weggooien), en Europa waarschuwde voor het gevaar van een nieuwe wapenwedloop.

5. Is de kans hierop groot?

Alleszins. Donald Trump kondigt de ontwikkeling van nieuwe kernwapens aan. Hij wil daarmee Rusland en ook China onder druk zetten. ,,Met mij kun je dit spel niet spelen'', aldus de president. Pas als alle partijen stoppen met de aanmaak van kernwapens wil hij dat ook doen. Zo niet, dan zal ook de VS nieuwe raketten ontwikkelen. ,,Dan is er niemand die ons ook maar een beetje kan bijhouden'', waarschuwt Trump. ,,We hebben meer geld dan wie ook.''