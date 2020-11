Golfende Trump dreigt met rechtszaken, Biden ‘vereerd’ met winst

TERUGLEZEN | Biden op het punt Trump in te halen in Georgia, zonen Trump halen uit naar ‘zwakke’ Republikei­nen

6 november De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden, staat op het punt om zijn achterstand ten opzichte van president Donald Trump in de staat Georgia om te buigen in een voorsprong. In de laatste uren slinkt Trumps voorsprong in die zuidoostelijke staat zienderogen. Qua afgerond percentage van de stemmen in Georgia staan Biden en Trump nu gelijk op 49,4 procent. De voorsprong van Trump is daarmee teruggebracht tot slechts 1902 stemmen. Dit blog is afgesloten. Volg de laatste ontwikkelingen over de presidentsverkiezingen in ons nieuwste blog.