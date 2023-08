Gitzwarte zaterdag op Europese wegen

De ‘zwarte zaterdag’ op de Europese wegen vandaag maakt het de drukste dag van de zomer tot nog toe, meldt de ANWB. Dat is vooral vanwege terugkerende vakantiegangers en een lang weekend in verschillende Europese landen.

Vooral van en naar het zuiden stonden lange files door terugkerend en nog vertrekkend vakantieverkeer. In Frankrijk stond zaterdagmiddag zo’n 1200 kilometer file. ,,Het is drukker dan een week geleden”, zegt een ANWB-woordvoerder.

Ook in het noorden van Duitsland is het druk. Met name rond Hamburg stonden zaterdagmiddag lange rijen met auto’s. Hetzelfde gold voor de Gotthardtunnel in Zwitserland, waar de wachttijd opliep tot één à twee uur.

Veel Nederlandse toeristen keren langzaam maar zeker terug, want over ruim een week beginnen de eerste scholen alweer. Daarbij is dinsdag 15 augustus in verschillende landen ten zuiden van ons een vrije dag, waardoor velen een lang weekend vrij hebben en eropuit trekken.

Zaterdagmiddag en -avond blijft het in Frankrijk lang filerijden op de A7 tussen Orange en Lyon en op de A10 tussen Bordeaux en Poitiers door terugkerende vakantiegangers. Zondag is het alleen in het zuidoosten nog druk, verwacht de ANWB.