'Giraffe die mijn vrouw en kind bijna doodde gelukkig niet afgemaakt'

Sam Williams vrouw en driejarige zoontje werden voor zijn ogen levensgevaarlijk verwond door een giraffe. Het dier beschermde haar kalfje. Terwijl zijn vrouw Katy een 'marathon aan operaties' onderging en zoontje Finn met mogelijk hersenletsel in het ziekenhuis ligt, probeert Sam positief te blijven. 'Ik hoop ooit weer met zijn drieën steentjes in de rivier te gooien, elkaar knuffels te geven in bed'.

De Britse Sam Williams (36), net als zijn vrouw bioloog, zit dag en nacht gekluisterd aan de ziekenhuisbedden van zijn dierbaren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Zijn vrouw onderging er woensdag een 'marathon aan operaties', zo schrijft haar vader op Facebook. Daarbij werden onder meer operaties aan haar schouder, ribben en gezicht uitgevoerd. 'In de toekomst zal ze nog meer operaties nodig hebben, maar de artsen zijn tevreden'. De 35-jarige Katy wordt door de artsen kunstmatig in slaap gehouden.

Hersenletsel

Dat geldt ook voor de driejarige Finn die er nog erger aan toe is. Hij onderging dinsdagochtend een operatie om de druk op zijn hersenen te verlichten. In Britse media wordt gemeld dat hij ernstig hersenletsel overhoudt aan het incident, maar de familie stelt in een verklaring nadrukkelijk nog niet te weten wat de uitkomsten van de onderzoeken zijn. De toestand van moeder en zoon is kritiek maar stabiel, laat de familie weten. Sam heeft besloten om 'positief te blijven en het dag per dag te bekijken.

,,Het is niet makkelijk de woorden te vinden om deze moeilijke tijd te omschrijven, maar ik probeer me te focussen op elke verbetering die ze doormaken. Zelfs als alles nu goed gaat, hebben we nog een lange, zware weg te gaan in het herstelproces. Maar ik hoop op een dag weer met zijn drieën steentjes in de rivier te gooien en elkaar knuffels in bed te geven", zegt Sam.

Aanval

Het incident met de giraffe ligt al weer even achter het gezin. Maandag werden Katy en Finn aangevallen door het dier dat vermoedelijk haar twee maanden oude kalfje wilde beschermen. Het gebeurde op 150 meter van hun woning in Hoedspruit vlakbij het Krugerpark. Sam was een rondje aan het hardlopen. Katy nam Finn mee naar buiten om de man op te wachten, zoals ze wel vaker deden.

Juist toen Sam terugkeerde zag hij hoe de giraffe zijn vrouw en zoon aanviel. Het dier vertrappelde het tweetal. Sam joeg de giraffe weg, maar Katy en Finn waren al levensgevaarlijk verwond. Lokale dokters kwamen ter plaatse om Katy en Finn te verzorgen en vervolgens werden ze per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Johannesburg.

Kalfje

Sam en zijn Amerikaanse vrouw Katy zijn beide actief als biologen. Sam vermoedt dat de giraffe Katy en Finn mogelijk als een bedreiging beschouwde voor haar twee maanden oud kalfje. Hoewel giraffen herbivoren zijn en zelden agressief gedrag vertonen tegenover mensen, kunnen ze wel uithalen wanneer ze zich bedreigd voelen. In mei kwam een Zuid-Afrikaanse filmmaker nog om nadat een giraffe onverwachts zijn nek draaide en hem raakte.