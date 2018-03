Gijzeling IS in Franse supermarkt: zeker twee doden

Aanslagen in Frankrijk de afgelopen jaren:

20 april 2017: Op de Champs Elysées in Parijs wordt een agent doodgeschoten door een 39-jarige Franse crimineel, twee mensen raken gewond. IS eist de aanslag op, de politie beschouwt het als een terreuraanslag. 3 februari 2017: Een 29-jarige Egytpenaar valt bij het Louvre militairen aan met een mes. Hij roept Allahu Akbar en zou banden hebben met IS. 26 juli 2016: Twee mannen met IS-sympathieën dringen tijdens een ochtendmis een kerk binnen en snijden de keel van een 84-jarige priester door. Ze gijzelen vier mensen. De politie schiet beide aanvallers dood. De aanval is opgeëist door Islamitische Staat. 14 juli 2016: Op de boulevard van Nice rijdt een vrachtwagenchauffeur in op een menigte die naar een vuurwerkshow kijkt. 80 mensen komen om. De politie schiet de bestuurder dood. 13 november 2015: De grote aanslagen in Parijs. Terroristen richten bloedbaden aan op straat en in theaterzaal Bataclan. Ook blazen twee terroristen zichzelf op bij het Stade de France. In totaal komen 129 mensen om het leven. 21 augustus 2015: Drie mannen, waaronder twee militairen in burger, weten een aanslag in de Thalys te voorkomen. Ze overmeesteren een man met een kalasjnikov die op het punt staat een bloedbad in de trein aan te richten tussen Amsterdam en Parijs aan te richten. 3 februari 2015: Drie militairen worden in Nice aangevallen door een man met een mes. De militairen patrouilleerden voor een Joods gebouw. De dader werd na de steekpartij overmeesterd door twee politieagenten. 7 januari 2015: Terroristen vallen de redactie van Charlie Hebo binnen en schieten 10 redactieleden dood. Ook sterven er 2 politieagenten. Bij een gijzeling in een Joodse supermarkt dezelfde dag vallen vijf doden.