Gibraltar veilt als eerste in beslag genomen superjacht van Russische oligarch, opbrengst niet naar Oekraïne

Een superjacht van 76,5 miljoen euro van een Russische oligarch, dat vanwege sancties in beslag is genomen, wordt dinsdag door de regering van Gibraltar geveild. Het is het eerste jacht dat wordt verkocht sinds de sancties tegen honderden rijke Russen na de invasie in Oekraïne.

De 72,5 meter lange Axioma wordt echter niet verkocht ten behoeve van het Oekraïense volk, maar ten behoeve van een Amerikaanse investeringsbank, JP Morgan. Die bank beweert dat de steenrijke eigenaar van het jacht, miljardair Dmitry Pumpyansky, hen meer dan 20 miljoen euro verschuldigd is.

Het schip, dat beschikt over zes luxueuze kamers, een zwembad, 3D-bioscoopzaal, fitnessruimte, jacuzzi en een volledig uitgeruste spa, werd aan de ketting gelegd nadat het in maart in Gibraltar was aangemeerd.

Pumpyansky, de eigenaar van een producent van stalen pijpen die levert aan het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom, werd na de invasie van Oekraïne door het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Staten aan sancties onderworpen. Het Verenigd Koninkrijk zei dat de miljardair, die naar schatting een fortuin van 2,17 miljard euro had opgebouwd, een van de oligarchen was die ‘het dichtst bij Poetin stond’.

Terwijl reeds tientallen superjachten van oligarchen over de hele wereld in beslag zijn genomen, is Axioma het enige jacht dat te koop is aangeboden. Het Verenigd Koninkrijk en andere regeringen hebben voorgesteld de bezittingen van de gesanctioneerde oligarch in beslag te nemen en te gebruiken om Oekraïense vluchtelingen te helpen, maar dit zal dus niet gebeuren.

Voorwaarden geschonden

De bank die het geld claimt, JP Morgan, zei dat het feit dat de miljardair aan sancties was onderworpen betekende dat de voorwaarden van de lening waren geschonden. JP Morgan vroeg de rechtbank van Gibraltar om het jacht aan te houden en te verkopen.

De bank reageerde niet op vragen van de pers of het een deel van het geld van de verkoop zou doneren aan Oekraïense vluchtelingen, maar een woordvoerder zegt: ,,JP Morgan heeft een filantropische toezegging van 5 miljoen dollar verhoogd naar 10 miljoen dollar om de verergerende vluchtelingencrisis in Oekraïne te helpen ondersteunen.”

Nigel Hollyer, de makelaar van het hooggerechtshof van Gibraltar, leidt de veiling. Hij zei dat er een ‘onverwachte late golf van potentiële kopers’ was geweest en dat er meer dan 30 naar het gebied waren gevlogen om het jacht persoonlijk te inspecteren. ,,Het zijn mensen van over de hele wereld”, vertelt Hollyer aan de Britse krant The Guardian. ,,Het zijn mensen die boten van vergelijkbare grootte bezitten of hebben bezeten, en zijn aangetrokken tot deze boot vanwege het gerechtelijke verkoopproces. Ze zijn ervan overtuigd dat ze een koopje gaan krijgen.”