Gezonken auto met vijf lichamen gevonden in meer aan Côte d'Azur

Ministens 20 doden bij explosie tankwagen in Libanon

15 augustus Door een explosie in een vrachtwagen met brandstof in de noordelijke regio Akkar in Libanon zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen, meldt het Libanese Rode Kruis zondag. ,,Onze teams hebben twintig doden en meer dan zeven gewonden door de explosie van de brandstoftanker in Akkar naar ziekenhuizen in de omgeving vervoerd’’, twittert de organisatie.