Gezondheidstoestand ‘laatste dictator van Europa’ blijft de gemoederen bezighouden

Is hij ernstig ziek of is er niets aan de hand? De gezondheidstoestand van de Belarussische president Alexander Loekasjenko, Vladimir Poetins trouwste bondgenoot, blijft de gemoederen bezighouden. Nu weer speculeert een oppositieleider dat de dictator ‘in kritieke toestand in het ziekenhuis’ heeft gelegen na een ontmoeting met zijn Russische evenknie.

Volgens Valery Tsepkalo, presidentskandidaat voor Wit-Rusland in 2020, heeft Loekasjenko ‘bloedzuiveringsprocedures’ ondergaan om zijn toestand te laten verbeteren. Hij zou volgens de laatste - overigens onbevestigde - informatie niet in staat zijn om vanuit Moskou terug te reizen naar de Belarussische hoofdstad Minsk. Ook schrijft hij op Twitter dat Russische dokters reddingspogingen uitvoerden om ‘speculaties weg te nemen over de vermeende betrokkenheid van het Kremlin bij zijn vergiftiging’.

Pavel Latushka doet, plaatsvervangend hoofd van het Belarussische overgangskabinet, er een schepje bovenop op sociale media. ‘Eén ding is duidelijk: door het toestaan van Russische kernwapens heeft Loekasjenko zijn eigen doodvonnis getekend. Rusland heeft hem niet meer nodig.’ Afgelopen week begon Rusland met het verplaatsen van kernwapens naar Belarus.

Zondagavond gaf de 68-jarige Loekasjenko echter een interview, dat werd uitgezonden door de Russische staatstelevisie. Hij zei daarin dat als een ander land zich zou willen aansluiten bij een Russisch-Belarussische unie, er ‘kernwapens voor iedereen’ kunnen komen. En volgens het Hajun Project, dat is opgericht om informatie te delen met Oekraïne, is Loekasjenko maandagochtend in Minsk in gesprek met het hoofd van de centrale band van Rusland. ‘Hij ligt niet in een ziekenhuis in Moskou’, stelt Hajun. ‘Hij is op 25 mei in Minsk aangekomen en in Belarus gebleven, ondanks geruchten over een ziekenhuisopname in Moskou.’

Het is geen geheim dat de gezondheid van de zelfverklaarde president, die al dertig jaar aan het roer staat, te wensen overlaat, zegt Belarus-kenner Franka Hummels. ,,Er zijn mensen van 68 die nog heel kwiek zijn en hij is dat duidelijk niet. Hij ziet er slecht uit. Hij komt vaker in beeld met verband om zijn hand op de plek waar een infuus ingaat. Het is logisch dat er speculaties zijn”, aldus Hummels. ,,Wat Tsepkalo beweert is zeker niet onmogelijk, maar hoogstwaarschijnlijk wel overdreven. Ik ben geneigd om de informatie van het Hajun Project te geloven, want ik heb ze niet eerder op onwaarheden kunnen betrappen.”

Maar volgens oppositieleider Tsepkalo mogen we ons ‘niet laten afleiden door Loekasjenko’s tijdelijke verschijning’, schrijft hij maandagochtend op Twitter. ‘Drie dagen lang was er geen officiële informatie over zijn gezondheidstoestand. De Sovjetleiders, zoals Brezjnev, Andropov, Tsjernenko en later president Jeltsin, werden door de medici van het Kremlin voor de tv-camera’s op de been gebracht’, schetst hij. Hij zegt dat de westerse landen snel met een plan moeten komen voor de toekomst van Belarus, mocht Loekasjenko komen te overlijden. ‘De kwestie van de machtsoverdracht is een kwestie van maanden, zo niet weken.’

Eigen Russische gezant

Dat Tsepkalo speculeert over de slechte gezondheid van Loekasjenko komt volgens Hummels dan ook omdat hij, net als andere tegenstanders van het regime, wil dat het westen met een plan komt voor na het overlijden van de dictator. ,,In de Belarussische grondwet, die eigenlijk niets waard is, zijn er twee scenario's: óf Loekasjenko sterft een natuurlijke, onbetwiste dood en dan wordt een zogenaamd democratische route gevolgd met ‘verkiezingen’, óf hij sterft een onnatuurlijke dood en dan neemt de veiligheidscommissie van het land het over. Maar ik ga uit van een derde scenario, buiten de grondwet om, dat Poetin er een eigen Russische gezant neerzet om ‘de veiligheid’ van Belarus te waarborgen, want die staat volgens de propaganda onder druk door Litouwen, Polen en Oekraïne. Poetin zou met een eigen gezant een nog sterkere invloed in het land krijgen dan nu, dat hij dan de facto inlijft.”

De vraag is, schetst Hummels, wat Europa daar dan tegen kan doen. ,,Ik denk dat je dan met geweld moet ingrijpen, maar dat wil niemand. Maar wat de andere opties zijn? De repressie tegen de oppositie in het land is zo groot, geen van de oppositieleiders is nu in het land, behalve degenen die in de gevangenis zitten.”

Twee weken geleden hielden de speculaties over de gezondheid van de ‘laatste dictator van Europa’ de gemoederen ook al bezig. Hij was toen langere tijd uit beeld. Vorige week dinsdag verscheen Loekasjenko in het openbaar en wees hij geruchten dat hij ernstig ziek was nog van de hand. Hij zei tegen ambtenaren: ,,Ik ga niet dood, jongens. Jullie zullen nog heel lang met mij moeten worstelen”, zo blijkt uit een video van een door de staat gerund mediakanaal. ,,Als iemand denkt dat ik ga sterven, kalmeer dan.”