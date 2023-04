Gezondheid van Italiaanse oud-premier Berlusconi verbetert

De behandeling slaat aan en daardoor is het mogelijk om ‘voorzichtig optimistisch’ te zijn. Tot wanneer de politicus in het ziekenhuis moet blijven, is niet bekend. Hij ligt voorlopig op de intensive care. Berlusconi heeft volgens zijn artsen al ‘enige tijd’ een zeldzame vorm van chronische leukemie, ook wel bloedkanker genoemd

Berlusconi kampt al al jaren met een broze gezondheid. Hij lag in de afgelopen jaren meerdere keren in het ziekenhuis, onder meer na een besmetting met het coronavirus. De politicus was drie keer premier van Italië en is nu senator en leider van de centrumrechtse regeringspartij Forza Italia.