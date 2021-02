Gezinskiekje blijkt laatste foto van snorkelende vader, die daarna wordt verscheurd door haai

Het jonge gezin kampeerde vorige maand in Port MacDonnell toen Duncan rond 17.00 uur in het water verdween terwijl zijn vrouw en zoon van het strand genoten, niet wetende dat er iets mis was.



Terwijl Levi met zijn gele schop op het strand op de voorgrond speelde, was Duncan in de verte te zien. Hij snorkelde en genoot van het onderwaterleven. Taylia Craw had niet kunnen vermoeden dat dit de laatste gelukkige foto zou zijn van haar tweejarige zoontje Levi samen met zijn vader.



Minuten later was Duncan weg. Zijn stoffelijk overschot werd afgelopen dinsdag op een strand wat verderop aangetroffen nadat reddingsteams eerder een verscheurde wetsuit en zwemvliezen hadden teruggevonden.



Aangenomen wordt dat de man plotseling is gestorven door een onbekende natuurlijke oorzaak, voordat zijn lichaam werd opgegeten door een grote witte haai die eerder in het gebied werd gesignaleerd.