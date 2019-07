‘Gezin spoordrama Frankfurt ging op vakantie, dochter (12) reed met auto vrienden mee’

Adam (37) ontdekt ‘gemummifi­ceerd’ babylijkje in diepvries overleden moeder

9:02 De Amerikaanse Adam Smith (37) heeft na de dood van zijn moeder een bijzonder gruwelijke ontdekking gedaan in de vriezer van haar koelkast. In een kartonnen verpakking zat een overleden baby, gewikkeld in een roze dekentje. ,,Het had nog huid en haar. Het had nog alles. Het was gemummificeerd.”