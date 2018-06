Gezin krijgt telefoonrekening van 12.000 euro voor filmpjes kijken op cruiseschip

De familie was het reisje naar Oslo in Noorwegen al bijna weer vergeten, toen de rekening van de telecomprovider op de mat viel: 12.000 euro. De zender NDR1 Welle Nord onthult dat de twaalfjarige zoon zich, aan boord van de boot van rederij Color Line, had vermaakt met enkele filmpjes en 470 MB had verbruikt.



Dat deze betrekkelijk geringe hoeveelheid dataverkeer zo gigantische kostbaar bleek, heeft volgens een woordvoerder van de scheepvaartmaatschappij vermoedelijk te maken met het feit dat de telefoon van de jongen de beelden heeft binnengehaald via 'Telenor Maritime', een satellietverbinding.



Color Line waarschuwt zijn passagiers altijd voor de hoge kosten van dit netwerk en biedt tegen een redelijke vergoeding WIFI aan. Het telefoonbedrijf heeft uit coulance de rekening verlaagd tot 5000 euro, maar het Berlijnse gezin heeft toch een advocaat in de arm genomen om de rekening aan te vechten.