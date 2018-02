Gezichtsbedekking in Oostenrijk nu tijdelijk toegestaan

Slowaakse journalist en zijn verloofde vermoord

17:22 Een Slowaakse journalist is afgelopen weekend in zijn huis doodgeschoten. Ook zijn verloofde werd vermoord in hun huis in Velka Maca, 65 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Volgens de politie is het aannemelijk dat het stel is vermoord wegens het speurwerk van de journalist.