Gewonden na inval al-Aqsa moskee door Israëlische politie

De Israëlische politie heeft woensdag voor zonsopgang een inval gedaan in de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Volgens getuigen werden daarbij tientallen gelovigen aangevallen. Bij de inval, die volgens de Israëlische politie een reactie was op rellen, zijn meerdere gewonden gevallen.

De Palestijnse Rode Halve Maan, een medische hulpdienst vergelijkbaar met het Rode Kruis, kan niet zeggen hoeveel mensen gewond zijn geraakt. De hulpdienst zei in een verklaring dat Israëlische troepen zijn medici ervan weerhielden de moskee op de Tempelberg te bereiken. De krant Haaretz meldt dat twaalf Palestijnen gewond raakten en dat verschillende mensen zijn gearresteerd. Volgens The Jerusalem Post is ook een politieagent gewond geraakt.

De Israëlische politie zei in een verklaring dat ze gedwongen was de moskee te betreden nadat “gemaskerde raddraaiers” zich met vuurwerk, stokken en stenen in de moskee hadden opgesloten. De politie gebruikte verdovingsgranaten, Palestijnen staken vuurwerk af en gooiden met stenen. In video’s die op sociale media circuleren, is te zien hoe vuurwerk afgaat en hoe de politie in de moskee mensen met wapenstokken slaat.

De Palestijnse autoriteiten hebben de inval veroordeeld. ,,We waarschuwen de bezetter voor het overschrijden van rode lijnen op heilige plaatsen, wat kan leiden tot een grote geweldsexplosie’’, zei Nabil Abu Rudeineh, woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Ook Egypte en Jordanië hebben de inval veroordeeld.

Raketten afgevuurd

Als reactie op de inval hebben Palestijnen in de Gazastrook naar verluidt verschillende raketten op Israël afgevuurd. In de stad Sderot, die direct aan de Gazastrook grenst, gingen evenals in andere plaatsen in het zuiden van het land alarmsirenes af, meldt het Israëlische leger.

Gewelddadige confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk plaatsgevonden in het gebied rond de al-Aqsa-moskee. Binnen de islam geldt het terrein van de moskee als een van de heiligste plekken, na Mekka en Medina. Maar het gebied heeft ook een belangrijke waarde voor joden, die het de Tempelberg noemen, omdat er ooit twee joodse tempels stonden.