Gewonden en vijf doden op Corsica door noodweer, ook slachtoffers in Italië

met videoHet eiland Corsica, in de Middellandse Zee, wordt getroffen door hevige onweersbuien en krachtige windstoten. Daarbij zijn al vijf mensen om het leven gekomen. Voor zover bekend raakten twaalf anderen gewond, bijvoorbeeld door omgewaaide bomen op campings. Meer dan 45.000 huishoudens zitten inmiddels zonder stroom en er is schade aan daken.

Het eerste dodelijke slachtoffer viel op een camping in Balagne, het tweede, een 13-jarig meisje, op camping Le Sagone in Coggia. Een 72-jarige vrouw stierf toen een afgerukt dak van een hut op haar auto belandde. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen informatie dat het hier om Nederlanders gaat.

De lokale autoriteiten op Corsica hebben het bevel gegeven om alle campings in het zuiden van het eiland te evacueren. ‘De uitbaters van campings in het gebied moeten onmiddellijk overgaan tot evacuatie van de bewoners die ondergebracht zijn in lichte constructies die gevoelig zijn voor harde wind’, klinkt het.

Reddingsacties op water

Op sociale media is te zien hoe hevig het noodweer huishoudt. De schade is aanzienlijk en enkele gebouwen zijn overstroomd. Door de onweersbuien kwamen zeker 45.000 huishoudens op het eiland zonder stroom te zitten. De brandweer heeft de handen vol aan het vrijmaken van wegen en reddingsacties op zee.

Het Franse weerstation Météo France meldt dat er vandaag in Marignana een windstoot van 224 kilometer per uur is gemeten en eentje van 197 kilometer per uur in Calvi. Ook in de grootste stad van het eiland, Ajaccio, spookt het. Het weerstation van Parata registreerde een windstoot van 158 kilometer per uur en het weerstation van Campo dell’Oro noteerde er een van 131 kilometer per uur.

Reuzenrad

Volgens de voorspellingen van Météo France komen er meer hevige regenbuien aan, die mogelijk grote schade kunnen aanrichten. Er wordt zo’n 50 tot 80 liter neerslag per vierkante meter verwacht. In de loop van de dag zou het weer iets beter moeten worden maar komende nacht moet Corsica opnieuw op onweer, forse windstoten en veel regen rekenen. De onweersbuien trekken morgenochtend richting Italië, waar overigens ook al doden door extreem weer zijn gevallen.

In Toscane stierven twee mensen die tijdens een storm door een boom werden geraakt, melden Italiaanse media. In de buurt van Lucca was het een man die om het leven kwam, in een park van Carrara een vrouw.

In het noorden en delen van centraal-Italië is door het stormachtige weer een waarschuwing afgekondigd. Windsnelheden van meer dan 100 kilometer per uur zijn al gemeten. Tekenend is een video van een reuzenrad in de stad Piombino die op sociale media rondgaat. Door de rukwind gaat het reuzenrad tekeer en vliegt er zelfs een gondel van de attractie.

Volledig scherm Het noodweer zoals in beeld gebracht door Twittergebruikers. © Twitter