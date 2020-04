Gewonden en arrestaties bij vechtpartij in azc België

Zweedse regering contro­leert toch strenger op coronare­gels: ‘Dit is een ernstige situatie, nu niet verslappen’

24 april Het aantal gemelde doden door corona in Zweden blijft vooral in hoofdstad Stockholm oplopen. De Zweedse overheid overweegt daarom om toch strenger in te grijpen als men zich niet aan de coronaregels houdt. Gevreesd wordt dat inwoners zich dit weekend massaal naar parken en terrassen begeven om van het zonnige weer te genieten. Ondertussen blijft staatsepidemioloog Anders Tegnell in het losse coronaregime geloven.