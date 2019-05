Geweld in de Gazastrook: songfestivalfeestje kan geen raket meer zien

Vader van verdachte moord Julie waarschuw­de justitie: ‘Steve is in staat om te doden’

9:04 Waarom zat moordverdachte Steve B. (39) niet in de cel? Zelfs de Belgische justitieminister Geens begrijpt het niet. Steve B. werd gisteren opgepakt toen hij op weg was naar zijn psychiater. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de verdwijning van de 23-jarige Julie van Espen en heeft inmiddels bekend. De man is in juni 2017 nog veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting. B. ging in beroep, dat na twee jaar nog niet behandeld is. Ook al had zijn vader justitie gewaarschuwd voor zijn ‘gestoorde zoon’. ,,Steve is in staat om te doden.”