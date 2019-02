Geweld en gewonden bij protesten gele hesjes Parijs: hand van betoger afgerukt

Brokkenpi­loot Prins Philip (97) levert vrijwillig zijn rijbewijs in

20:12 De Britse prins Philip (97), de echtgenoot van koningin Elizabeth, levert ‘na zorgvuldig beraad’ vrijwillig zijn rijbewijs in. Dat meldt de BBC. Philip veroorzaakte in januari een ongeluk in Sandringham, nabij het landhuis van de koninklijke familie.