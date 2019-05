Geweld en extreem weer eist wereldwijd tol: recordaantal mensen zonder thuis

video ‘Levensge­vaar­lijk’: buschauf­feur negeert slagbomen bij spoorweg­over­gang

16:46 In het Belgische Belsele is een buschauffeur met passagiers aan boord over een gesloten spoorwegovergang gereden. Een inzittende filmde hoe een omstander de slagboom omhoog duwde, terwijl de bus over de overweg reed, dat meldt Het Laatste Nieuws. De chauffeur is inmiddels ontslagen door zijn werkgever.