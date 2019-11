Gevonden straathondje blijkt na dna-test zeldzame volbloed dingo

Mogelijk dropte een roofvogel het hondje in augustus in de achtertuin van een familie op het platteland in het Australische dorpje Wandiligong, tussen Melbourne en de hoofdstad Canberra in. De vrouw des huizes hoorde het beestje jammeren en dacht dat het verdwaald was. Ze bracht het dier uiteindelijk naar de dierenarts, omdat niemand het hondje van zo’n negen weken oud claimde en ze ook wel doorhad dat het geen gewone pup was.



De dierenarts merkte schrammen op de rug van de pup op die waarschijnlijk afkomstig waren van een grote roofvogel die Wandi had opgepikt als maaltijd en weer had losgelaten. Lyn Watson, directeur van de Australian Dingo Foundation niet ver van het dierenhospitaal in Bright, hoorde over de pup en was bereid zich over het beestje te ontfermen. Een dna-staal ging naar de University of New South Wales. In afwachting van het resultaat werd Wandi alvast bij dingo’s van zijn leeftijd gezet om hem te leren omgaan met andere dieren.



Na een paar weken kwamen de testresultaten binnen. Wandi bleek een volbloed alpine dingo te zijn, wat zeldzaam is. Hij wordt nu ingezet in het kweekprogramma van het reservaat, waar momenteel zo’n 40 volwassen dingo’s inzitten. „Ze zijn ons toproofdier”, aldus Watson. „Hun taak is om de kangoeroepopulatie in bedwang te houden.”