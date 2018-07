Gevonden lichaam Italië is van vermiste Koen van Keulen

Het lichaam van Koen werd gevonden in een greppel met vijftig centimeter water. Uit het eerste onderzoek van de politie valt op te maken dat hij een paar meter naar beneden is gevallen en in de greppel terecht is gekomen. Aan enkele gebroken takken is te zien dat hij zichzelf vermoedelijk nog heeft proberen op te trekken. De jongen is hoogstwaarschijnlijk vandaag pas gevonden omdat hij boven is komen drijven.



Koen was sinds donderdag vermist nadat hij na een feest niet uit de discobus was gestapt bij zijn camping aan het Gardameer in Italië. Zijn vermissing zorgde voor een massale zoektocht. Er waren al speurhonden uit Nederland onderweg naar het toeristische gebied.