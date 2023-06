Gevolgen damdoorbraak: ‘Humanitaire ramp waar vooral de Russen van profiteren’

Met video Belangrij­ke stuwdam in Oekraïne verwoest, nabijgele­gen stad over­stroomd: ‘Enorme schade voor milieu’

De verwoesting van een dam in door Rusland bezet gebied in het zuiden van Oekraïne leidt tot grote zorgen over de veiligheid van burgers. Op beelden is te zien dat een grote hoeveelheid water de gebieden rond de stad Nova Kakhovka in stromen. Er worden mensen geëvacueerd, al is nog niet te overzien hoe groot de schade zal zijn. Tijdens de evacuaties zou er zijn geschoten.