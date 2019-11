Gevluchte president Bolivia alsnog aangekomen in Mexico

Verrassend snel akkoord over nieuwe regering in Spanje

18:08 Wat gedurende maanden niet lukte, was binnen twee dagen na de nieuwe verkiezingen in Spanje wel voor elkaar: demissionair premier Pedro Sánchez van de sociaaldemocratische PSOE bereikte vandaag een akkoord met het linksradicale Unidas Podemos om de eerste coalitieregering in de Spaanse geschiedenis te vormen. Voorman Pablo Iglesias van Podemos zou dan vicepremier worden.