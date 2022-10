Gevluchte diplomatenvrouw die tiener doodreed zegt schuldig te zijn aan onvoorzichtig rijden

VS weigert nog steeds uitleve­ring van gevluchte diplomaten­vrouw die tiener doodreed

De VS weigeren nog steeds een diplomatenvrouw uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk. De 42-jarige Anne Sacoolas wordt verdacht van de betrokkenheid bij de dood van een tiener. Ze ontvluchtte Engeland in augustus vorig jaar nadat ze de 19-jarige Harry Dunn had doodgereden in het Engelse Northamptonshire.

24 januari