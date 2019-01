Gevangene bestraft voor maken ijspret-filmpje van Marc Dutroux

Theresa May gaat EU vragen om heropening brexit-ak­koord

15:07 Theresa May gaat de EU vragen om de brexit-scheidingsovereenkomst open te breken. De Britse premier hoopt zo de brexiteers in haar eigen partij en de Noord-Ierse gedoogsteuner de DUP achter zich te krijgen in de cruciale periode voor de brexitdeadline van 29 maart. Of de EU zit te wachten op heropenen van een deal waar ze twee jaar mee bezig zijn geweest valt te betwijfelen: tot nu toe maakte Brussel op alle mogelijke manieren duidelijk dat een heronderhandeling geen optie is.