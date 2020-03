Gevallen filmmagnaat Weinstein komt vermoedelijk nooit meer vrij

Dat betekent in het geval van de 67-jarige hartpatiënt Weinstein dat hij waarschijnlijk de rest van zijn leven achter tralies zal doorbrengen. In een rolstoel hoorde hij het vonnis aan, met op de eerste rij in de rechtszaal alle zes vrouwen die tegen hem getuigden. Actrice Jessica Mann wees er in een slachtofferverklaring op dat zij ook voor het leven getekend is. ,,Verkrachting is niet één moment van penetratie. Het is voor altijd.”