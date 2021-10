'Gevaarlijke' Belgische jongeman na klopjacht aangehouden

Psychische problemen

De 18-jarige jongen uit de West-Vlaamse regio is bekend bij politie en justitie, aldus een justitiewoordvoerder. De Vives-hogeschool in Kortrijk werd vanochtend afgegrendeld en ontruimd nadat een student alarm had geslagen. Die meldde dat de jongen een vuurwapen liet zien en kwade bedoelingen leek te hebben.

Deuren op slot

Scholen, het gemeentehuis en andere openbare gebouwen in Waregem kregen uit voorzorg de opdracht om alle deuren op slot doen. Duizenden leerlingen moesten voorlopig binnenblijven. Ouders van leerlingen wachtten in Waregem Expo op nieuws.



Nina Lambrecht (17) is een van de leerlingen die eerder vandaag in het College van Waregem ongeduldig wachtte tot ze naar huis mocht, zo vertelde ze aan Het Laatste Nieuws. ,,Paniek is er niet echt, niemand weet echt veel over wat er gaande is”, zei ze. ,,Wel zijn we wat ongeduldig om naar huis terug te keren. Ik zou straks naar mijn opa en oma gaan om wat te oefenen voor de toets morgen. Ik hoop dat ze hem snel oppakken, dat dit afgelopen is.”