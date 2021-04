‘Gevaarlijk en mysterieus beest’ in boom blijkt croissant

Trump wil Republikei­nen helpen om meerder­heid in Congres terug te krijgen

11 april De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft tegen donateurs van de Republikeinse Partij gezegd dat hij ze wil helpen om zetels in het Congres te veroveren bij de tussentijdse verkiezingen in 2022. Republikeinse sponsors kwamen zaterdag bijeen voor een diner in Trumps exclusieve club Mar-a-Lago in Florida.