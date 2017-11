Getuige in zaak Holleeder geëlektrocuteerd tijdens vissen

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt tegenover AT5 het overlijden. ,,De lokale overheid gaat uit van een tragisch ongeval. Daar twijfelen we niet aan, maar we kunnen het niet bevestigen'', aldus een woordvoerder. ,,Het is schokkend dat iemand zo plots door een tragisch ongeval om het leven komt.''

De van oorsprong Turkse Korkmaz was drugshandelaar in de Amsterdamse onderwereld. Hij is ingezet als getuige in het proces tegen Willem Holleeder, dat nog loopt. Ook was hij kroongetuige in de zaak tegen drie mannen die verdacht werden van de moord in 2004 op vastgoedhandelaar Willem Endstra. De verdachten zijn allemaal vrijgesproken.