Getuige in Nigeriaans executieproces noemt namen Shell-medewerkers

Droomcrui­se naar Amsterdam ontaardt in chaos: ‘Vakantie is een hel!’

17:43 Ruim tweeduizend passagiers van een luxe cruiseschip eisen hun geld terug omdat hun beoogde droomvakantie op een regelrechte nachtmerrie is uitgedraaid. De toeristen kwamen na drie dagen varen in opstand, eisten een gesprek met de kapitein en scandeerden leuzen in de centrale ruimtes nadat nog bij geen enkele Europese hotspot - waaronder Amsterdam - was aangemeerd.