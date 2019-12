Getrouwd koppel wacht al drie jaar op hereniging door Trumps inreisverbod

De Amerikaanse Hedieh Yazdanseta en de Iraanse Mohsen Rahmani trouwden in 2017. Sindsdien hebben ze nog maar een paar dagen met elkaar doorgebracht. Het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump zorgt ervoor dat Rahmani de VS niet binnenkomt.

Elke ochtend staat Hedieh Yazdanseta rond 5 uur op. Ze checkt als eerste haar smartphone: ze surft naar de officiële website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en tikt daar 13 cijfers in. Ze hoopt op een groen vinkje bij die cijfertjes, maar werd tot nu toe altijd teleurgesteld.

De 13 cijfers zijn verbonden met het (immigratie)dossier van haar echtgenoot, die in de Iraanse hoofdstad Teheran woont. En sinds het inreisverbod van Trump in 2017 krijgen de inwoners Iran, Syrië, Libië, Jemen en Somalië geen visum meer, waardoor ze niet langer welkom zijn in de VS. Hedieh heeft haar man daarom al bijna drie jaar niet meer gezien.

Hedieh en Mohsen leerden elkaar in 2015 online kennen. Hedieh was op dat moment verwikkeld in een vechtscheiding vond steun in zijn gesprekken met Mohsen. Na een tijdje stuurden ze niet alleen berichtjes online, maar belden ze ook regelmatig met elkaar. Van het een kwam het ander: de twee spraken af en werden verliefd.

Veel tijd voor kalverliefde was er echter niet want Donald Trumps presidentiële campagne voorspelde niet veel goeds. Dus trouwden ze in januari 2017, twee weken voor de inauguratie van Trump. Een week later voegde de Amerikaanse president daad bij zijn woord en maakte hij werk van zijn inreisverbod. En voor Hedieh en Mohsen was het te laat: Mohsen was niet langer welkom in de VS.

Vrijstelling

Er zijn enkele uitzonderingen op de regels: familieleden, waaronder echtgenoten, kunnen normaliter een vrijstelling aanvragen bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waardoor ze, ondanks het verbod, toch naar de Verenigde Staten kunnen reizen.