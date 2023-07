Getergde keizerin Sisi verloor haar hart aan het Griekse Korfoe: een kijkje in haar riante verblijf

kos Nederlan­der ontsteekt in woede in Grieks hotel: bedreigt jonge vrouwen, valt agent aan met mes

Een Nederlandse toerist heeft afgelopen weekend grote onrust veroorzaakt in een hotel op het Griekse eiland Kos. De 41-jarige man bedreigde twee jonge tieners en viel even later een politieagent aan met een mes. Die raakte daardoor lichtgewond.