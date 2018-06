Gestrande Nederlander Guatemala: 'Je ziet veel confronterende beelden'

Hij wacht de ontwikkelingen in het land gelaten af in een hotel in Guatemala-Stad. De televisie staat er non-stop aan. ,,Men is hier met name op tv erg direct. De media tonen veel confronterende beelden. In Nederland zie je hoofdzakelijk redders, niet zozeer de ontredderde mensen die alles kwijt zijn", meldt Van Antwerpen per e-mail.



Hij zag onder andere een reportage over een man die door reddingswerkers was aangetroffen langs de kant van de weg. Bedekt met modder en as zat de Guatemalteek op de vangrail. ,,Toen de camera wegdraaide van zijn gezicht, zag je achter de vangrail drie lijken liggen."



De situatie in de Guatemalteekse hoofdstad, zo'n 40 kilometer ten noordoosten van de uitgebarsten vulkaan, valt volgens de Nederlander mee. ,,Er ligt een laagje as op straat en op geparkeerde auto's en er lopen wel wat mensen rond met mondmaskers. Thuis vinden ze het natuurlijk wel spannend maar hier gaat het leven gewoon door."