Gestrande Duitser na drie dagen gered van eiland in Bahama’s: ‘Hij moet doodsbang zijn geweest’

Een 64-jarige Duitser is na drie dagen gered van het onbewoonde eiland Cay Sal, dat ongeveer 150 kilometer ten noorden van Cuba ligt. Hij raakte in de problemen tijdens een zeiltocht. Eerder meldde de kustwacht dat het om een Nederlander ging, maar dat blijkt niet te kloppen.

De Duitser belandde op het afgelegen eiland nadat zijn zeiljacht voor de kust begon te zinken. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Op het eiland maakte hij een groot SOS-teken in het zand. Ook stak hij fakkels aan in de hoop gezien te worden. Toen hij een helikopter van de Amerikaanse kustwacht zag, vuurde hij een pijl af. Dat bleek zijn redding.

Vanuit de lucht zag de kustwacht zeilen en stukken plastic op het strand. Vermoedelijk verschuilde de man zich daaronder. De hulpdiensten lieten voedsel, water en een radio neerkomen op het eiland. De Duitser liet met de radio weten dat hij al drie dagen op het eiland was. Niet veel later kon hij opgepikt worden door een schip dat in de buurt voer.

De man verkeert in goede gezondheid. ,,We zijn er trots op dat we het leven van deze man hebben gered”, stelt onderofficier Dev Craig van de kustwacht. ,,Deze zaak is een perfect voorbeeld waarom je over de juiste veiligheidsuitrusting op je schip moet beschikken.” Dat benadrukt ook een vrijwilliger bij de kustwacht, Wilson Riggan: ,,Na drie dagen moet die helikopter een spannend gezicht zijn geweest. Middelen om alarm te slaan zijn zó belangrijk voor op zee, en niet zomaar vereist.”

‘Hij moet doodsbang zijn geweest’

Als er iemand is die weet hoe de Duitser zich gevoeld moet hebben, is het Wilbert van Haneghem wel. De Amsterdammer overleefde in 2014 samen met zijn vriendin een schipbreuk voor de Indonesische kust. 40 uur lang lagen ze in zee en klampten zich vast aan een bootje. ,,De gedachte dat je mogelijk niet op tijd gevonden wordt, is verschrikkelijk. Die man moet, net zoals wij, doodsangsten hebben uitgestaan”, zegt Van Haneghem, die een boek over zijn avonturen schreef.

Moederziel alleen stranden op een onbewoond eiland, met het risico dat je niet op tijd gevonden gaat worden, heeft een enorme impact op je geestelijke gesteldheid, zegt Van Haneghem. ,,Er schiet van alles door je hoofd op zo’n moment. Je peinst je helemaal suf. Dat, in combinatie met uitdroging, uitputting en verbranding, kan een mens letterlijk knetter maken. In ons geval begonnen wij bijvoorbeeld te hallucineren. Nadat we gered werden hadden ik en mijn vriendin het gevoel alsof we drie maandenlang een marathon hadden gelopen. Je bent gewoon helemaal gesloopt.”

Dat de gestrande Duitser zich wendde tot de klassieke noodkreet ‘SOS’, vindt Van Haneghem een ‘briljante zet’. ,,Echt een topactie. Dit zou ik ook gedaan hebben. Het zegt veel over hoe deze man zich gevoeld moet hebben. Hij zou waarschijnlijk ten einde raad zijn geweest. Zeker als je geen moderne communicatiemiddelen tot je beschikking hebt. Of de gedachte dat je überhaupt wel gemist wordt. Dan moet je alles op alles zetten om de buitenwereld te alarmeren dat je in gevaar bent. Kennelijk zat hij in de modus: ik moet en zal gevonden worden. Dat gevoel van hulpeloosheid heeft waarschijnlijk zijn leven gered.”

Met zeilen werd een geïmproviseerd kamp gemaakt.

