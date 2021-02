Gestrande diplomaten duwen zichzelf vanuit Noord-Korea naar Rusland

Misbruik­schan­daal in bisdom Keulen: katholie­ken willen zich massaal laten uitschrij­ven, server crasht

21 februari De server van de rechtbank in Keulen is vrijdag gecrasht door de vele aanvragen voor uittreding uit de katholieke kerk. Aanleiding is een misbruikschandaal binnen het bisdom. Kardinaal en aartsbisschop Rainer Woelki ligt onder vuur, omdat hij een onderzoeksrapport al maandenlang niet naar buiten wil brengen. Een deel van de inhoud lekte via Duitse media uit.