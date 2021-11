Gesteggel over slotakkoord klimaattop Glasgow: subsidie op fossiele brandstoffen ligt gevoelig

UpdateLanden op de klimaattop in Glasgow praten vandaag verder over het mogelijke slotakkoord, waarmee de top moet worden afgesloten. Conceptversies van de slotteksten worden door waarnemers op detail bekeken. Vooral de passages over het gebruik van - en subsidie op - fossiele brandstoffen liggen gevoelig, omdat daar grote economische belangen aan kleven.

De top in Schotland zou eigenlijk gisterenavond eindigen, maar het is vooralsnog niet gelukt tot overeenstemming te komen. De landen bleven het tot nu toe oneens over drie hoofdonderwerpen: de financiële hulp aan armere landen, de uitfasering van kolen en het staken van subsidies op fossiele brandstoffen.

Ook staat de vraag open hoe snel landen hun plannen moeten presenteren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Volgens wetenschappers wordt het schema om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, uit 2015, te bereiken nu niet gehaald. De opwarming van de aarde moet voor het einde van de eeuw worden beperkt tot 1,5 graad Celsius.

Conceptversies

Onder meer China en Saudi-Arabië hebben geprobeerd te voorkomen dat een oproep om subsidies voor fossiele brandstoffen aan te pakken het slotakkoord van COP26, zoals de klimaattop in Glasgow heet, niet haalt. Toch wordt in een conceptversie gesproken over het uitfaseren van kolen en de steun voor fossiele brandstoffen.



Die tekst gaat wel minder ver dan een eerdere versie, waarin duidelijk een oproep aan alle landen werd gedaan om het geleidelijk afschaffen van steenkoolgebruik te versnellen en eerder te stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen. Ook over financiële steun aan armere landen wordt gesteggeld.



Er was toegezegd dat vanaf 2020 zeker 100 miljard dollar per jaar beschikbaar zou komen voor klimaathulp, maar die doelstelling lijkt niet te zijn gehaald. Ontwikkelingslanden voelen zich gedupeerd door rijkere landen die veel meer broeikasgassen uitstoten, terwijl zij wel de gevolgen van de klimaatverandering voelen.



Volledig scherm Een demonstrant in Glasgow had zich verkleed als premier Johnson en vroeg zich af waar het geld voor klimaatverandering blijft. Geld dat er blijkbaar voor fossiele brandstoffen wel is. © AP

‘Cruciaal’

Milieu-organisatie Greenpeace noemt het een doorbraak dat in de conceptversie nog steeds een gedeelte staat over het afbouwen van fossiele brandstofsubsidies. Een ‘cruciale passage’, aldus Greenpeace. Hoe het er staat, omschrijft directeur Jennifer Morgan als ‘een zwak compromis’.

Wel is Morgan van mening dat er ‘hard gevochten’ moet worden om de passage in de eindtekst te houden. Het Wereld Natuur Fonds had eveneens graag sterkere bewoordingen gezien als het gaat over fossiele brandstoffen. Tussen de actie die mensen willen zien en waartoe politici bereid zijn, ‘zit een groot gat’ klinkt thet.

Nachtje slapen

De Britse premier Boris Johnson zei gisteren dat er een ‘ambitieus resultaat’ in zicht is, na de twee weken durende besprekingen in Glasgow. De voorzitters van de besprekingen braken die tegen de gewoonte in af en spoorden de delegaties aan rust te nemen in plaats van heel de nacht door te gaan.



De onderhandelaars hoopten dat een ‘nachtje slapen’ mee zou helpen bij het opstellen van een ‘geloofwaardig plan’ om de wereldwijde aanpak van het broeikasprobleem te stimuleren. Over de exacte bewoordingen die landen daartoe opgeroepen, moet echter nog flink worden onderhandeld.



Vanmiddag mogen alle 197 landen zich, tijdens een formele vergadering, uitspreken over de voortgang die is geboekt in de onderhandelingen. Daarna volgt mogelijk nog een laatste onderhandelingsronde, waarbij de delegaties steggelen over de tekstgedeelten waarover nog geen overeenstemming is bereikt.



Aansluitend zou dan nog een slotvergadering kunnen worden gehouden, waarbij de definitieve tekst wordt gepresenteerd. Daarna kan de top dan met een dag vertraging alsnog worden afgesloten. Mocht de tijd niet toereikend zijn, dan is uitloop naar morgen ook denkbaar.



Volledig scherm Leden van de Rode Rebellenbrigade van Extinction Rebellion demonstreren voor het congresgebouw in Glasgow. © REUTERS

Weinig fiducie

Dat niet iedereen fiducie in het tempo van de klimaatonderhandelingen heeft, bleek gisteren opnieuw. Er waren tal van protesten in Glasgow rond de VN-top. De demonstranten lieten luidkeels blijken dat actie geboden is. Actievoerders van Extinction Rebellion overgoten zichzelf buiten met nepbloed, meldde The Guardian.



Het ‘bloed’ stond symbool voor ‘de mensen die zijn gestorven door de klimaatcrisis en de mensen die nog dood zullen gaan vanwege de passiviteit van de onderhandelaars bij de top. De actiegroep heeft voor vandaag een mars door Londen naar het Britse parlement aangekondigd, meldt Sky News.



Zelfs gisterenavond laat was er nog een actie in het congresgebouw waar de klimaattop plaatsvindt. Milieubeweging Greenpeace liet midden in het conferentiecentrum een reusachtige ballon op die de aarde moest voorstellen. Op een rood spandoek prijkte de tekst ‘Niet te koop’.



Volledig scherm Een activist beeldt uit waar de mensheid heengaat als de klimaatdoelen niet worden gehaald. © EPA

Topvervuiler

De top in Glasgow is zelf mogelijk de meest vervuilende van alle VN-klimaattoppen tot nu toe, schrijft The Washington Post. COP26 zal volgens voorlopige berekeningen ongeveer 102.500 ton CO2 en andere broeikasgassen uitstoten. Dat is twee keer zo veel als tijdens de toppen in Madrid in 2019 en in Parijs in 2015.



Een reden voor de relatief hoge uitstoot is dat deze klimaattop groter is dan vorige edities. En dat ondanks de inzet van herbruikbare koffiebekers, zuinige toiletten en zelfs een vegetarische versie van het bekende Schotse gerecht haggis. Ook brandt de verwarming langer, omdat de top langer duurt dan voorzien.



Pas na het einde van de top kan de volledige uitstoot van de bijeenkomst worden berekend, meldde de Britse overheid aan de krant. Wel stelt men dat de manier van het berekenen deze keer verschilt van andere jaren. Zo wordt de uitstoot over een groter terrein berekend dan waar de top gewoonlijk wordt gehouden.

Volledig scherm Langeafstandszwemmer Peter Green spreekt zich uit tegen lozingen op zee en in rivieren. © Getty Images

