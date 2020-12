Gesproken boodschap uit kampeerauto kondigde bomexplosie in muziekstad Nashville aan

Bewakingsbeelden op Twitter, die gemaakt zijn vanaf de overkant van de straat, laten de vanuit de camper afkomstige boodschap horen. ,,Als u dit bericht kunt horen, maak je uit de voeten.’’ De camera registreerde ook de ontploffing die kort daarna volgde. De autoriteiten weten niet of het om een opgenomen boodschap gaat of dat er iemand in de camper zat toen deze explodeerde.



De politie liet het gebied meteen ontruimen. De explosie in een straat in hartje centrum van de ook bij toeristen geliefde stad veroorzaakte aanzienlijke schade. Gevels van oudere gebouwen stortten in of raakten zwaar beschadigd, blijkt uit beelden van de ravage. Door de ontruiming en het tijdstip van de explosie bleef het aantal slachtoffers voor zover bekend beperkt tot enkele lichtgewonden.