Gespleten Amerika stemt extreem verdeeld

Zelfs nu onder een Republikeinse president de economie op stoom is, wisten de Democraten in verrassende districten een Republikein uit het Huis van Afgevaardigden te knikkeren. Zo ging Staten Island, traditioneel een rechtse enclave in New York, naar de Democraten. In New Jersey wist voormalig helikopterpilote Mikie Sherrill te winnen in een district dat al 34 jaar Republikeinen naar Washington stuurt. Onder meer in het conservatieve Kansas, dat in 2016 nog voor Trump koos, wist een Democraat de Republikeinse gouverneur uit het zadel te stoten.