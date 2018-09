Gespannen staatsbezoek Erdogan aan Duitsland 'kwam te vroeg'

Rutte: 'Verschrik­ke­lij­ke berichten uit Sulawesi'

18:01 Premier Mark Rutte heeft zijn medeleven betuigd na de aardbeving en tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi hebben getroffen. 'Verschrikkelijke berichten', aldus Rutte, die via Twitter laat weten dat zijn gedachten 'bij alle slachtoffers van dit brute natuurgeweld' zijn. Hij herhaalt dat er op dit moment geen berichten zijn over Nederlandse slachtoffers. 'Mijn condoleances breng ik over aan president Widodo.'