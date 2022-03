Geslaagd! 101-jarige Amerikaan haalt eindelijk schooldiploma

De 101-jarige Amerikaan Merrill Pittman Cooper heeft na 84 jaar alsnog een (ere)diploma van de middelbare school in ontvangst genomen. In de gesegregeerde jaren '30 kon hij zijn schoolcarrière door financiële problemen niet afmaken.

Cooper ging van 1934 tot 1938 naar middelbare school Storer College in de staat West-Virginia, een school voor zwarte jongeren, die na de Amerikaanse burgeroorlog is opgericht. Toen zijn alleenstaande moeder naar Philadelphia verhuisde, kon ze de kosten voor de resterende twee jaar school van haar zoon niet meer betalen, en dus moest hij op 17-jarige leeftijd zijn schoolcarrière noodgedwongen afkappen. Het Storer College sloot in 1954.

Cooper ging werken in Philadelphia om zijn moeder te steunen. Na banen in onder andere een kledingzaak werd Cooper een van de eerste zwarte trambestuurders van Philadelphia. Later maakte hij zich als vakbondsleider hard voor de rechten van medewerkers van het openbaar vervoer in Amerika. Toch bleef zijn korte schoolcarrière altijd aan hem knagen, vertelt hij aan The Washington Post: ,,De tijd tikte door, en ik dacht dat het waarschijnlijk te laat was om het nog op te pakken. Ik liet het achter me, en probeerde er het beste van te maken.”

Toch geslaagd

In 2018 merkte Coopers schoonzoon Rod Beckerink tijdens een gezamenlijk bezoek aan zijn schoonvaders oude schoolterrein dat de toen 97-jarige man er ontzettend van baalde nooit een schooldiploma te hebben gehaald. Samen met het onderwijsdepartement van West-Virginia en de alumnivereniging van het Storer College regelde Beckerink een ceremoniële uitreiking voor zijn opa.

Op 19 maart lokte Beckerink samen met Coopers stiefdochters de 101-jarige man naar een hotel in de buurt van de middelbare school voor de officiële ceremonie met het voorwendsel dat iemand hem wilde interviewen over zijn lange leven. Pas toen Cooper in zijn hotelkamer een afstudeertoga en -pet zag hangen, viel het kwartje.

Beckerink legde Cooper uit wat er ging gebeuren, waarna hij bijna moest huilen, vertelt hij aan The Washington Post. ,,Ik had nooit kunnen bedenken dat dit nog zou gebeuren.” Hij heeft er dan wel niet meer voor in de schoolbanken hoeven zitten, maar de 101-jarige man is er alsnog hartstikke trots op. ,,Ik kan me geen betere dag herinneren. Het heeft even mogen duren, maar ik ben blij dat ik eindelijk een diploma heb.”

