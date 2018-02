Geschrokken vissers: Amerikaanse F-16 dumpt brandstoftanks in Japans meer

Bombardement

Aanvankelijk dachten de vissers, die met vijf bootjes in de buurt waren, dat zij werden gebombardeerd door de Amerikaanse straaljager. Hun mosselvangst ging in de consternatie verloren. Visser Takao Ebina vertelt hoe en zijn collega's de watermassa op zich af zagen komen. ,,Het was angstaanjagend'', zegt hij. ,,Als de tanks iets dichterbij waren gevallen, waren we zeker geraakt.'' De vlieger zag kans heelhuids naar de basis terug te keren. Hoewel er niemand bij het incident gewond raakte, zegt het Japanse ministerie van Defensie wel dat het meer vervuild is geraakt met olie en onderdelen van de F-16.

Japan haalt verhaal

Defensieminister Itsunori Onodera heeft verhaal gehaald bij het Amerikaanse leger. De luchtmacht onderzoekt de oorzaak van brand, maar vermoedt dat bij het opstijgen een vogel in de motor terecht is gekomen.



De aanwezigheid van Amerikaanse legerbases is in Japan al langer inzet van discussie. Het incident met de F-16 is er een in een lange rij van ongelukken en veel Japanners zien de Amerikanen daarom liever gaan dan komen.