Geruzie in Brussel over ‘onze Europese manier van leven’

Felle protesten tegen premier Adel Abdul Mahdi grijpen om zich heen in Irak

2 oktober Op steeds meer plaatsen in Irak keren grote groepen betogers zich tegen de regering van premier Adel Abdul Mahdi uit woede over corruptie, werkloosheid en het vaak uitblijven van essentiële voorzieningen zoals water en elektriciteit. Sinds dinsdag zijn zeker vijf doden en honderden gewonden gevallen bij pogingen van politie en militairen om de orde te herstellen. In die steden in het zuiden, Amarah, Hilla en Nassiriya, is een uitgaansverbod afgekondigd.