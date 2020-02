Gepeste Quaden (9) niet naar Disneyland met half miljoen euro: ‘We schenken alles aan goede doelen’

De kleine Quaden uit het Australische Brisbane wordt al zijn hele leven gepest om zijn lengte. Na de zoveelste vernedering op school plaatste zijn radeloze moeder een filmpje op sociale media om de verwoestende impact daarvan te laten zien. In de video is te zien hoe Quaden compleet overstuur is vanwege de eindeloze treiterijen. ,,Dit is de impact die pesten heeft op een 9-jarig kind dat gewoon naar school wil en plezier wil hebben’’, schreef zijn moeder. ,,Maar elke dag gebeurt er wel weer iets. Heeft iemand advies wat ik moet doen?’

Ontroerd

De Amerikaanse stand-upcomedian en acteur Brad Williams werd zelf ook geboren met dwerggroei en ging meteen over tot actie. ,,Dit verhaal grijpt me erg aan”, schreef hij in een post op Instagram. ,,Daarom start ik een GoFundMe-pagina om Quaden en zijn moeder naar Amerika te laten vliegen en naar Disneyland te sturen.” Williams wilde 10.000 dollar inzamelen, maar binnen een dag stond de teller al bijna op 180.000 dollar (166.000 euro).

De familie van Quaden is ontroerd door de actie, maar zegt het geld niet aan te kunnen nemen. ,,Welke jongen wil nou niet naar Disneyland, vooral als je het leven van Quaden hebt geleefd? Om te ontsnappen aan iets dat hem niet herinnert aan zijn dagelijkse worstelingen”, vertelde Mundanara Bayles, de tante van de jongen, aan NITV News. ,,Maar mijn zus wil dat we niet vergeten waar het écht om gaat. We willen dan ook dat het geld naar goede doelen gaat die het echt nodig hebben. Zij weten hoe het geld het beste besteed wordt.“

Solidariteitsgolf

In overleg met Brad Williams gaat het geld nu naar liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor kinderen met dwerggroei en voor kinderen die hevig gepest worden. ,,Dus hoe graag we ook naar Disneyland zouden gaan, ik denk niet dat onze gemeenschap daar iets aan heeft. We moeten samenkomen en uitzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat jonge mensen als Quaden niet te maken krijgen met waar hij te maken heeft gekregen.”

De meeste donaties kwamen uit de VS, gevolgd door Australië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nieuw-Zeeland. De Australische acteur Hugh Jackman, bekend van de films X-Men en Swordfish, sprak eveneens zijn steun uit in een filmpje dat hij op Twitter postte. ,,Quaden, je bent sterker dan je zelf denkt, en weet dat ik jouw vriend wil zijn”, klinkt het. ,,Laten we allemaal lief zijn voor elkaar. Pesten is niet oké. Het leven is al moeilijk genoeg.”



Ook vanuit de sportwereld kwam een flinke solidariteitsgolf op gang. Als grote fan van de Indigenous All Stars (een Australisch rugbyteam, red.) mocht Quaden afgelopen weekend samen met de ploeg het veld op.