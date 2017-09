Gekkenhuis bij supermarkt: Florida bereidt zich voor op Irma

In de Amerikaanse staat Florida zijn de bewoners begonnen met de voorbereidingen op de komst van orkaan Irma. In Boca Raton staan ze bij de groothandel Costco Wholesale zelfs uren in een gigantische rij voor openingstijd. Een bewoner filmt hoe het er in de winkel aan toe gaat zodra de deuren openen.