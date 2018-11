Gekidnapte kinderen Kameroen weer vrij

De kinderen, allemaal tussen de 11 en 17 jaar oud, werden deze week meegenomen door een onbekend aantal gewapende mannen. Dat gebeurde bij een school in de stad Bamenda, in het westen van Kameroen. De kidnappers vroegen geen losgeld, maar hadden als eis dat de school gesloten werd. Met de sluiting hoopten ze chaos te creëren in de Engelstalige regio, waar de school in gelegen is. Een maand geleden hadden ze al elf jongens ontvoerd. Die werden ook weer snel vrijgelaten.

Oude kolonie

In Kameroen, een voormalige Franse kolonie in West-Afrika, spreekt de meerderheid van de 23 miljoen inwoners Frans. Slechts een minderheid is Engelstalig: die woont vooral bij de grens met Nigeria. Ze vinden al langer dat ze behandeld worden als tweederangsburgers en dat ze minder steun krijgen van de overheid. De politieke crisis tussen Engelstalige minderheid en Franstalige meerderheid brak in 2016 uit en mondde een jaar later uit in een gewapend conflict. Sinds enkele maanden zijn er vrijwel dagelijks gevechten tussen het leger en de separatisten in het oerwoudgebied rond de evenaar. Een van de belangrijkste ‘wapens’ is het aanvallen van scholen, om het onderwijs (dat in het Frans wordt gegeven) te frustreren.