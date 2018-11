Gekidnapte kinderen Kameroen weer vrijgelaten

De kinderen, allemaal tussen de 11 en 17 jaar oud, werden deze week meegenomen door een onbekend aantal gewapende mannen. Dat gebeurde bij een school in de stad Bamenda, in het westen van Kameroen. De kidnappers vroegen geen losgeld, maar hadden als eis dat de school gesloten werd. Met de sluiting hoopten ze chaos te creëren in de Engelstalige regio, waar de school in gelegen is.