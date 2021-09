Gegevens dodelijke slachtoffers ingestorte flat VS gebruikt voor identiteitsfraude

Uren na Parijse aanslagen interview­de Belgische journalis­te nietsver­moe­dend Salah Abdeslam

6 september Uren na de bloedige reeks aanslagen in Parijs op 13 november 2015 heeft een journaliste van de Belgische publieke omroep RTBF nietsvermoedend Salah Abdeslam geïnterviewd. De toen 26-jarige terrorist, die vanaf deze week terechtstaat voor zijn aandeel in de zelfmoordaanslagen waarbij meer dan 130 doden en bijna 400 gewonden vielen, was toen op weg naar België en werd bij de grens gecontroleerd, meldt de Franstalige omroep.